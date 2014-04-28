رغم إعلان الأهلي عن التجديد .. عماد متعب: لم أوقع على شئ

نفى عماد متعب مهاجم الأهلي توقيعه على عقود تجديده للنادي الأحمر على عكس ما أعلنه النادي الأحمر.

وأعلن الأهلي عبر موقعه الرسمي توقيع عماد متعب مهاجم الفريق على عقود تجديد تعاقده على بياض ودون تحديد مدة التعاقد.

وقال متعب في تصريحات خاصة لـFilGoal.com من الإمارات "لم أوقع على عقود التجديد للأهلي".

وتابع "جلست مع محمد عبد الوهاب عضو مجلس الإدارة قبل السفر واتفقنا على التجديد، ولكننا لم نتطرق للتوقيع سواء على بياض أو بمقابل".

وأكمل "الاتفاق كان على أن أجلس عقب العودة من الإمارات لمناقشة مدة التعاقد وقيمته قبل التوقيع، ولكني فوجئت بإعلان أنني وقعت بالفعل".