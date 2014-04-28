إمام والغندور يقودان لجنة الكرة بالزمالك.. وميدو ومرتضى خارجها

شكل مجلس إدارة نادي الزمالك لجنة فنية لمتابعة شؤون كرة القدم، والفريق الأول في القلعة البيضاء من 7 أعضاء.

الأعضاء السبعة ليس من بينهم مرتضى منصور رئيس الزمالك، ولا أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للفريق الأبيض.

يتقدم الأعضاء حازم إمام، أيقونة النادي الأبيض، ومعه خالد الغندور الذي يعمل إعلاميا في الوقت الراهن.

ومع إمام والغندور، يأتي أيمن يونس لاعب الزمالك وعضو مجلس الإدارة السابق بالنادي، والذي قاد عملية التفاوض لمنح ميدو دفة القيادة في الفريق.

وينضم لهذا الثلاثي من خارج المجلس، عبد الحليم علي الهداف التاريخي للزمالك.

أما من داخل مجلس الإدارة، فيتواجد ثلاثة أسماء، هم أحمد سليمان، مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق، وأحمد مرتضى منصور العضو تحت السن، ونجل رئيس النادي.

ويقود الثلاثي الذي يعمل في اللجنة من داخل المجلس هاني شكري.

وبذلك يصبح عدد أعضاء لجنة الكرة 7.