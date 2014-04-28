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شرويدة: الأهلي يراقبني .. ولكني أركز على الرباعية

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شرويدة: الأهلي يراقبني .. ولكني أركز على الرباعية شرويدة: الأهلي يراقبني .. ولكني أركز على الرباعية

أكد أحمد شرويدة مهاجم الاتحاد السكندري أن الأهلي أبدى اهتمامه بضمه في الموسم المقبل عقب تألقه في الموسم الجاري.

وتألق شرويدة لاعب المصري السابق مع الاتحاد السكندري هذا الموسم وأحرز ثمانية أهداف لينافس على لقب هداف المسابقة.

وقال شرويدة لـFilGoal.com "وكيل أعمالي أخبرني أن مسؤولي الأهلي فاتحوه في إمكانية ضمي في الصيف المقبل".

وتابع "لكني أركز الآن مع الاتحاد من أجل مواصلة المنافسة للتأهل للدورة الرباعية".

وأكد شرويدة أن عقده مع الاتحاد ينتهي بنهاية الموسم الجاري مما يحق له التوقيع لأي ناد بدون مقابل.

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