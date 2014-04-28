اختفاء غادة عادل وزوجها بعد اتهامها بالتزوير

اختفت الفنانة غادة عادل وزوجها المنتج والمخرج مجدي الهواري عن الأنظار، بعد اتهام غادة بتزوير عقد منزلها وقيام صاحبة العقار بتحرير محضر ضدها.

وتعود الواقعة إلى خلاف بين الفنانة وصاحبة العقار، حيث تقدّمت غادة بعقد ملكيتها للمنزل، في وقت طعنت صاحبة العقار بصحّة العقد، وأكّدت أنّه مزوّر، ثمّ طالبت بتعويض مادي يصل إلى 200 ألف جينه مصريّ، أمام محكمة الجُنح في منطقة الدقي بمدينة الجيزة.

وقد حاولت "سيدتي نت" الاتصال كثيراً بغادة عادل وزوجها مجدي الهواري للتعليق على القضيّة، إلا أنّهما اختفيا تماماً، ولم يردّا على هواتفهما.

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