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كلوب: أتمنى التوفيق للبايرن أمام الريال.. وأثق في قدرتهم على الوصول للنهائي

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كلوب: أتمنى التوفيق للبايرن أمام الريال.. وأثق في قدرتهم على الوصول للنهائي كلوب: أتمنى التوفيق للبايرن أمام الريال.. وأثق في قدرتهم على الوصول للنهائي

كلوب وجوارديولا

تمنى يورجن كلوب مدرب بروسيا دورتموند كل التوفيق لغريمه بايرن ميونيخ في مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام ريال مدريد غدًا، معربًا عن ثقته في تأهل الفريق البافاري وتجاوز عقبة منافسه.

وقال كلوب “بالتأكيد أتمنى التوفيق لبايرن في هذه المباراة، أنا على يقين من أن البافاريين سيتمكنون من تجاوز هذا الدور”، في تصريحات أوردتها صحيفة “بيلد” الألمانية اليوم.

ويحتاج بايرن للفوز غدًا في ميونيخ على ريال مدريد بفارق هدفين على الأقل كي يتمكن من التأهل إلى المباراة النهائية التي تجرى في العاصمة البرتغالية لشبونة.

كانت مباراة الذهاب، التي أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو في مدريد، قد انتهت بفوز الفريق الملكي بهدف للاشيء أحرزه مهاجمه الفرنسي كريم بنزيما، ليضع الميرينجي قدما في النهائي.

وكالات

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