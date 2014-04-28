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كلفة برنامج تصنيع مقاتلة “أف– 35″ الأمريكية تصل إلى 1.3 تريليون دولار

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كلفة برنامج تصنيع مقاتلة “أف– 35″ الأمريكية تصل إلى 1.3 تريليون دولار كلفة برنامج تصنيع مقاتلة “أف– 35″ الأمريكية تصل إلى 1.3 تريليون دولار

أفاد مدير برنامج تصنيع مقاتلة الشبح “أف – 35″ الأمريكية الواعدة من الجيل الخامس اللواء كريستوفر بوغدان أن كلفة البرنامج قد بلغت 1.3 تريليون دولار.

 

ويفترض البرنامج تسويق 2433 طائرة من هذا النوع. فيما يتوقع أن تكلف عملية تصميم وتصنيع الطائرة 398.6 مليار دولار. بينما تبلغ كلفة الصيانة التقنية لهذه الطائرات، بحسب بوغدان 917 مليار دولار.

وقال بوغدان إن سعر الطائرة الواحدة من طراز “أف – 35 آ” في دفعة تجارية أخيرة بلغ 112 مليون دولار، مضيفا أنه يتوقع انخفاض هذا السعر حتى 80 – 85 مليون دولار بحلول عام 2019.

 

وأوضح أن اهتمام دول أخرى بشراء المقاتلة يؤثر إيجابا على وتيرة انخفاض السعر.

وأشار اللواء إلى احتمال  شراء كوريا الجنوبية وسنغافورة  للمقاتلات من طراز “أف – 35″ وتقديم طلبيات إضافية عليها من قبل اسرائيل. وأضاف قائلا:” نحن مقتنعون بأن تشتري اسرائيل طائرات جديدة من هذا الطراز، بالإضافة إلى 19 طائرة كانت قد طلبتها .
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