بالصور.. مدير أمن الفيوم يزور المجندين المصابين في حادث انقلاب سيارة

قام اللواء الشافعى محمد حسن ، مدير أمن الفيوم ، بزيارة المجندين المصابين فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص فى طريق الفيوم – القاهرة مساء أمس الأحد ،عقب عودتهم من الأجازة ، والذى أسفر عن مصرع 5 وإصابة 8 .

وبجهته ، قام مدير الأمن ، بمنحهم هدية لكل مصاب ممن يتم علاجهم فى مستشفى الفيوم العام.

ومن الضباط المصابين والمتواجدين في المستشفي ، رقيب شرطة سيد قرنى محمود 34 سنة من قوة سجن الفيوم العمومى والمقيم فى قرية الاخصاص بمركز سنورس ، والمصاب باشتباه ارتجاج دماغى وكسر بقاع الجمجمة ، وأمين شرطة عوض محمود بدران 48 سنة من قوة سجن الفيوم العمومى من قرية مطرطارس بمركز سنورس ، والمصاب باشتباه كسر بالرقبة وجروح فى حادث اصطدام موتوسيكل.