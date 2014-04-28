أخبار عاجلة

رفع آثار حادث انقلاب أتوبيس أعلى محور 26 يوليو -
ميركل تتعهد بمزيد من الدعم للبنان -
برلمانية تُطالب محافظ دمياط بإرجاء تنفيذ قرار إغلاق المقاهي -
سامح عاشور يترأس هيئة الدفاع عن 12 محاميًا بشبين القناطر نهاية أبريل -
رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأول لـ"هيئة سلامة الغذاء" -
"نادي أدب الأقصر" يناقش ديوان "الضل رامي ع البيبان حيرته".. الخميس -
بالصور.. "سلطان" يُطلق حملة "الإنسانية ضد السرطان" بمدارس الإسكندرية -
الصحة: ٩ إصابات حصيلة تصادم أتوبيس بسيارتين ملاكي أعلى محور 26 يوليو -
خالد خلف: «زراعة» البرلمان ستجوب المحافظات للوقوف على مشاكل الفلاحين -
اتحاد المقاولين يطلق مبادرة «يلا نشتغل» لتوفير 3 ملايين فرصة عمل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

بالصور.. مدير أمن الفيوم يزور المجندين المصابين في حادث انقلاب سيارة

Google+ Print
بالصور.. مدير أمن الفيوم يزور المجندين المصابين في حادث انقلاب سيارة بالصور.. مدير أمن الفيوم يزور المجندين المصابين في حادث انقلاب سيارة

مدير الأمن خلال زيارة المصابين

قام اللواء الشافعى محمد حسن ، مدير أمن الفيوم ، بزيارة المجندين المصابين فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص فى طريق الفيوم – القاهرة مساء أمس الأحد  ،عقب عودتهم من الأجازة ، والذى أسفر عن مصرع 5 وإصابة 8 .

وبجهته ، قام مدير الأمن ، بمنحهم هدية لكل مصاب ممن يتم علاجهم فى مستشفى الفيوم العام.

ومن الضباط المصابين والمتواجدين في المستشفي ، رقيب شرطة سيد قرنى محمود 34 سنة من قوة سجن الفيوم العمومى والمقيم فى قرية الاخصاص بمركز سنورس ، والمصاب باشتباه ارتجاج دماغى وكسر بقاع الجمجمة ، وأمين شرطة عوض محمود بدران 48 سنة من قوة سجن الفيوم العمومى من قرية مطرطارس بمركز سنورس ، والمصاب باشتباه كسر بالرقبة وجروح فى حادث اصطدام موتوسيكل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا