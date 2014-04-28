بالصور الشاعرة فاطمة ناعوت تشارك “تمرد”إحتفالها بعيد تأسيسها ألأول

حرصت الشاعرة فاطمة ناعوت، على تهنئة حركة تمرد بالذكرى الأولى لتأسيسها،وذلك خلال الحفل الذى أقيم مساء اليوم بمركز المؤتمرات

> فاطمة كانت قد كتبت على صفحتها بموقع فيس بوك قبل الحفل. اليوم هو عيد ميلاد حركة تمرد العظيمة، التي ضمت الشباب الواعد صنّاع الفرح الذين كانوا أهم أسباب تحررنا من الإرهابيةوالمعزول التعس.

> وشكرت ناعوت حركة تمرد، ومحمود بدر، “وكل مواطن شريف من الـ٢٢ مليون مصري الذين وقعوا بأسمائهم الكريمة على استمارة تمرد للفظ الخبث والخبائث عن مصر” .