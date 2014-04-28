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بالصور .. فندق مصري ضمن أغرب 10 فنادق العالم

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نشرت سي إن إن الاخبارية،تقريرا عن أغرب الفنادق في العالم ، وكان من بينها فندق مصري و آخر تركي.

فندق "كاكسلاوتانين"

فندق “كاكسلاوتانين”

 

احتل المركز الأول، فندق “كاكسلاوتانين” في فنلندا ويقع داخل الدائرة القطبية الشمالية، في عمق منطقة ساريسيلكا الثلجية في شمال فنلندا. وصنعت الكابينات من الثلج أو الزجاج، علماً انها دافئة كلياً في الداخل، ولكنها تفتقر إلى الخصوصية.

 

 

 

فندق "أدرير أميلال" في مصر

فندق “أدرير أميلال” في

وجاء في المركز الثاني،فندق “أدرير أميلال” في مصر وبني هذا الفندق غير الاعتيادي، من الملح الصخري والطين. ويقع في واحة سيوه وسط الصحراء على بعد ثماني ساعات من القاهرة .

 

 

 

 

 

فندق "كادير" لمنازل الأشجار في تركيا

فندق “كادير” لمنازل الأشجار في تركيا

وحل ثالثا، فندق “كادير” لمنازل الأشجار في تركيا وتوجد هذه الشاليهات الخشبية البسيطة بين فروع الأشجار.

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