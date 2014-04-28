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بنزيمة: أتمنى ألا يكون ريبري في أفضل أيامه أمامنا

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بنزيمة: أتمنى ألا يكون ريبري في أفضل أيامه أمامنا بنزيمة: أتمنى ألا يكون ريبري في أفضل أيامه أمامنا

مدريد، (إفي): أعرب الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد الإسباني عن رغبته في ألا يكون مواطنه لاعب بايرن ميونخ الألماني فرانك ريبيري في أفضل أيامه حين يصطدم الفريقان غدا في اياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بملعب أليانز أرينا.

وقال بنزيمة في حوار مع موقع (بي وين) اليوم أنه يجب على فريقه أن يقدم في مباراة الاياب "120% من مستواه"، اذا ما أراد العبور للنهائي.

وصرح اللاعب "اعتدنا على هذا النوع من المبارايات الذي تحدد نتيجتها تفاصيل صغيرة، إنهم يعرفون طريقة لعب الفريق هذا حقيقة ولكن نحن أيضا نعرف كيف نستعد لهم".

وردا على سؤال بخصوص اذا ما كانت مشاركته أساسيا بجانب البرتغالي كريستيانو رونالدو والويلزي جاريث بيل في هجوم ريال مدريد ستضمن للنادي الملكي هز شباك بايرن أضاف "أتمنى أن يحدث هذا الأمر، سنبذل كل ما لدينا من جهد لتحقيق هذا الهدف، لا يهم من سيسجل، المهم هو التأهل للنهائي".

وكان ريال مدريد قد فاز في مباراة الذهاب بملعب سانتياجو برنابيو بهدف نظيف سجله بنزيمة عقب تمريرة من البرتغالي فابيو كوينتراو.

وبخصوص أهمية هذا الهدف علق بقوله "التسجيل أمر جيد ولكن المهم هو الفريق ككل وأن نكون في مستوى جيد يؤهلنا للفوز".

وأضاف اللاعب "الريال وبايرن فريقان عظيمان ويتمتعان بالكثير من المهارات وهذه المبارايات دائما ما تكون صعبة، نحن في قمة التركيز وسنقدم كل ما لدينا".

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