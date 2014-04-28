رومينيجه: جوارديولا تعمق في ثقافة بايرن وسيبقى أكثر مما يظن البعض

برلين، (إفي): ألمح رئيس مجلس ادارة بايرن ميونخ الألماني كارل هاينز رومينيجه اليوم إلى امكانية التجديد للمدير الفني لفريقه، الإسباني بيب جوارديولا.

وأعرب رومينيجه عن قناعته بأن جوارديولا سيستمر مع النادي البافاري لما هو أكثر من السنوات الثلاث التي وقع عليها لأنه "تأقلم بسرعة" مع ثقافة بايرن ميونخ.

وقال المسئول في تصريحات نشرتها اليوم مجلة (كيكر) الألمانية "أعتقد أنه يجب الاعتماد على بيب لوقت أكثر مما يظنه البعض، لأنه تعمق سريعا في ثقافة النادي".

واعتبر رومينيجه أنه على عكس ما حدث مع جوارديولا في ناديه السابق برشلونة حينما تم التعاقد مع السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب باريس سان جيرمان الحالي بغض النظر عن رغبته، فإن المدرب الإسباني يتدخل مع البايرن في سياسة الصفقات بصورة أكبر، وضرب مثالا بالتعاقد مع تياجو ألكانترا بناء على رغبة من بيب.

وأشار المسئول إلى أنه لا توجد مفاوضات بخصوص تمديد تعاقد جوارديولا مع النادي، في ظل عدم وجود ضرورة لهذا الأمر في الوقت الحالي.

وأبرز رومينيجه من ناحية أخرى أن المهاجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش سيستمر مع بايرن على الرغم من وصول البولندي روبرت ليفاندوفسكي للفريق في الموسم المقبل.