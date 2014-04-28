هانى الناظر: يجب إحياء نشاط الإذاعات المصرية الموجهة لدول أفريقيا

دعا الدكتور هانى الناظر، رئيس المجلس القومى للبحوث السابق، رئيس الوزراء "إبراهيم محلب"، للتوجيه بإعادة إحياء نشاط وزيادة تمويل الإذاعات المصرية الموجهة للدول الأفريقية، والتى كانت تذاع باللغات المختلفة، مشيرًا إلى أن الإخوة الأفارقة كانوا يلتفون حولها ويستمعون لها، حيث كانت تمثل قناة اتصال بين مصر وتلك الشعوب.

وأضاف الناظر، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أنه لا شك أن عودة نشاط هذه الإذاعات مرة أخرى من الممكن أن يلعب دورًا مهمًا فى عودة العلاقات المصرية الأفريقية لسابق عهدها.