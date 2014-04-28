"الزراعة": ارتفاع المساحة المزروعة قطن لــ155ألف فدان بالموسم الجديد

كشف تقرير صادر عن شئون مديريات الزراعة، بعدد من المحافظات، تلقاه الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وارتفاع المساحات المنزرعة قطن بالموسم الجديد لــ155ألف فدان بالوجهين البحرى والقبلى، للوصول إلى المستهدف زراعته 371 ألف فدان.

وأشار المهندس حمدى عاصى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، إلى أنه تم توفير جميع مستلزمات الإنتاج من أسمدة وتقاوى لمساحات 500 ألف فدان تزرع قطن، متوقعًا ارتفاع المساحات المنزرعة العام لــ 400 ألف فدان .

وأكد رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، فى تصريحات صحفية، أنه بناء على توجيهات الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة، بتكثيف حملات توعية للفلاحين بمختلف المحافظات التى تزرع قطن، وحثهم على زيادة المساحة المنزرعة، وبحث مشاكل التسويق بعد تراجع المساحات المنزرعة، وعقد لقاءات وندوات إرشادية مع كبار التجار والمزارعين، لحل جميع المشاكل التى تعترضهم.