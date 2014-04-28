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نائب أردوغان يهاجم القضاء المصرى بعد حكم المنيا

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نائب أردوغان يهاجم القضاء المصرى بعد حكم المنيا نائب أردوغان يهاجم القضاء المصرى بعد حكم المنيا

قال نائب رئيس الوزراء التركى "بولنت أرنتش"، معلقاً على أحكام الإعدام فى "أتمنى ألا يصل أحد إلى منصة الإعدام مؤكداً ضرورة التراجع عن ذلك الخطأ الفادح".

وأعرب أرنتش خلال حوار على قناة محلية تركية اليوم، عن اعتقاده أن تركيا "أبدت رد الفعل اللازم فى هذا الإطار، وعلى جميع الدول وفى مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية، ودول الاتحاد الأوروبى، الوقوف فى وجه أحكام الإعدام تلك".

وتابع أرنتش: "رئيس الوزراء أردوغان أعرب مرارا عن قلقه إزاء الأمر، ويجب أن تكون فى مصر وزارة أوقاف وشئون إسلامية قوية وصاحبة رأى، فيما يتعلق بقبول أو رفض مثل تلك الأحكام".

وقال أرنتش: "حظر جماعة الإخوان المسلمين"، وإعلان منتسبيها أعضاء منظمة غير قانونية، والحكم بالإعدام على الأشخاص الذين أداروا السلطة إلى جانب مرسى، يوقع مصر فى عار كبير، آمل أن لا تتبنى مصر مثل ذلك العار".

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