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مميش: قناة السويس الممر رقم 1 فى العالم.. وموقعها مؤمن تماما

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مميش: قناة السويس الممر رقم 1 فى العالم.. وموقعها مؤمن تماما مميش: قناة السويس الممر رقم 1 فى العالم.. وموقعها مؤمن تماما

قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، إن هناك ثقة عالمية كبيرة فى هيئة قناة السويس، مضيفا أنها هيئة قوية وهى الممر رقم واحد فى العالم وهى القناة الأم.

وأضاف مميش خلال ندوة بعنوان سيناء فى القلب بمناسبة احتفالات تحرير سيناء، أنه يحلم ليل نهار لتحويل حلم مشروع تنمية محور قناة السويس إلى واقع، لافتا إلى أن موقع قناة السويس مؤمن بطبيعة وجودة بين الجيش الثالث الميدانى بالسويس والجيش الثانى الميدانى بسيناء وقاعدة بورسعيد البحرية والسويس، موضحا أنه لابد من الشعور بالأمن والأمان لجذب المستثمر.

وأشار مميش إلى أن الهيئة هيئة ملاحية وصناعية قوية وسنحافظ عليها وسنسلمها للشباب قريباً، لافتا إلى ان القناة لديها علاقات مع كافة التوكيلات الملاحية على مستوى العالم.

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