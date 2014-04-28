نبيل فهمى يلتقى عددًا من الشخصيات الأمريكية من أصل مصرى وعربى

التقى وزير الخارجية نبيل فهمى، اليوم الاثنين، بعدد من الشخصيات الأمريكية البارزة من أصل مصرى وعربى.

ويأتى ضمن الشخصيات التى التقاها، الدكتور إبراهيم عويس، الأستاذ بجامعة جورج تاون، والدكتورة شيرين العبد بالمؤسسة المصرية الأمريكية، وزياد عسلى، رئيس مجموعة العمل الأمريكية منأجل فلسطين، والدكتور جيمس زغبى، رئيس المعهد الأمريكى - العربى، والدكتور إلياس أبو ردين، رئيس مؤسسة "RockCreek"، والدكتور هانى فندقلى، مدير مجموعة كلينتون، ومايا بيرى المدير التنفيذى للمعهد الأمريكى- العربى.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الوزير فهمى تناول خلال اللقاء عملية التغيير المجتمعى التى تشهدها مصر بهدف إقامة ديمقراطية حقيقية، تعكس تطلعات الشعب المصرى، مجددًا التأكيد على أن الالتزام من جانب الحكومة ببناء نظام ديمقراطى حقيقى، واحترام حقوق الإنسان، يعد مطلبًا شعبيًا مصريًا خالصًا.

وأضاف المتحدث، أن الوزير فهمى أكد خلال اللقاء والنقاش، الذى دار خلاله، أن هدف الزيارة الحالية لواشنطن نقل رسالة ورؤية مستقبلية، تعكس ثقة الشعب المصرى فى مستقبله وإصراره على إقامة منظومة سياسية ديمقراطية، واستعادة دوره الإقليمى والدولى.

ونوه بأن العلاقات المصرية - الأمريكية هى علاقات هامة للجانبين، وأنه يتعين العمل على تعظيم نقاط الاتفاق، وحسن إدارة ما قد يطرأ عليها من اختلافات أو تباين فى وجهات النظر، والأولويات بين الحين والآخر.

وذكر المتحدث، أن النقاش تناول أيضًا الأوضاع الاقتصادية فى مصر والجهود المبذولة، لجذب الاستثمارات الأمريكية والأجنبية إلى مصر، مع التحسن المطرد فى الأوضاع الأمنية والسياسية، كما تم تناول الرؤية المصرية لعدد من القضايا الإقليمية.