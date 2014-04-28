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موسكو تدعو كييف إلى الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين

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موسكو تدعو كييف إلى الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين موسكو تدعو كييف إلى الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

أعلنت الخارجية الروسية أن موسكو تشعر ببالغ القلق إزاء حالات الاعتقال التعسفي ، التي تطال شخصيات اجتماعية في جنوب شرق أوكرانيا.

وذكرت الخارجية الروسية ـ في بيان صحفي مساء اليوم الاثنين ـ أن حالة بافل جوباريف محافظاً شعبياً في دونيتسك تدعو إلى القلق البالغ ، لافتة إلى قوات الأمن التابعة لكييف قامت باختطافه مطلع مارس الماضي بناء على تهم ملفقة بتنظيم شغب جماعي وبمحاولة تقسيم أوكرانيا.

وقالت أن جوباريف تعرض للتعذيب وأعلن في الوقت الراهن إضراباً مفتوحاً عن الطعام ، ولفتت إلى أن جوباريف ليس المعتقل السياسي الوحيد لدى نظام كييف ، مشيرة إلى ذلك يعد بداية ملاحقات جماعية للمعارضين ومطاردات سياسية لكل من يجرؤ على رفض سلطات كييف.

وقالت الخارجية الروسية ” تدعو إلى القلق الشديد أيضاً ما تورده وسائل الإعلام من معطيات حول البدء في بناء معتقلات حجز مؤقت كبيرة في أوكرانيا تتسع لآلاف الأشخاص، بزعم أنها لاحتجاز المهاجرين غير الشرعيين” ، لافتة إلى أن معلومات وسائل الإعلام تؤكد أن هذه المعتقلات تذكر “بمعسكرات الاعتقال النازية”.

وأضافت ” إن كل هذه الشهادات لا تتوافق بأي شكل من الأشكال مع معايير منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومجلس أوروبا، وكذلك مع الالتزامات التي أخذتها سلطات كييف على عاتقها في لقاء جنيف يوم 17 ابريل فيما يخص العفو العام عن المشاركين في الاحتجاجات، والبدء الفوري بحوار وطني واسع وإطلاق عملية دستورية شاملة وشفافة”.

واختتمت الخارجية الروسية بيانها بالقول ” إن وزارة الخارجية الروسية تدعو إلى إطلاق سراح بافل جوباريف والمعتقلين السياسيين الآخرين لدى نظام كييف على الفور”.

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