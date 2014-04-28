زيكو نجم البرازيل السابق يأمل فى صعود البرازيل والأرجنتين لنهائي المونديال

أعرب نجم منتخب البرازيل السابق زيكو عن امله فى صعود منتخبى البرازيل والارجنتين للمباراة النهائية فى كاس العالم القادمة فى البرازيل.

وأعرب زيكو الملقب ببيليه الابيض الذى شارك فى ثلاث دورات لكأس العالم أن فريق البرازيل الحالى تحت قيادة لويس فيليبى سكولارى يظهر بمستوى طيب قبل البطولة التى تعود للبرازيل بعد غياب 64 عاما.

> ويعتقد زيكو الذى خاض 71 مباراة بقميص منتخب السامبا أن مواجهة البرازيل لخصمها اللدود الارجنتين سيكون افضل وسيلة لكى يفوز المنتخب البرازيلى بلقبه السادس.

وقال زيكو فى تصريحات صحفية اليوم الاثنين فى ساو باولو “سكولارى يقوم بعمل رائع وانا واثق من ان الفريق يمكنه الفوز بلقب جديد لهذا البلد”.

واضاف “منافسنا الاكبر هو الارجنتين وهو يعتمد بشدة على ميسى الذى يعد اسما كبيرا فى عالم كرة القدم ولكننى لااتوقع ان ارى منافسا آخر غير مصنف فى البطولة القادمة”.

يذكر ان البرازيل تبدأ حملتها فى كأس العالم بلقاء كرواتيا فى الافتتاح يوم 12 يونيو القادم ويعلن سكولارى القائمة النهائية للاعبين فى 7 مايو القادم.