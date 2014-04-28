المالية تطرح سندات خزانة بقيمة 6.2 مليار جنيه

طرحت وزارة المالية اليوم الإثنين، سندات خزانة آجال 3 و7 سنوات وصفرية الكوبون بقيمة 250ر6 مليار جنيه.

وذكرت المالية، عبر موقعها الإلكتروني، أنه جرى طرح سندات خزانة أجل 3 سنوات (استحقاق 4 مارس 2017) بقيمة 5ر2 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة بلغ 698ر12%، فيما سجل أقصى سعر 84ر12%، وأدنى سعر 59ر12%.

وأضافت أنه تم طرح سندات خزانة أجل 7 سنوات (استحقاق 4 مارس 2021) بقيمة 250ر2 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة 446ر14%، في حين بلغ أعلى سعر 6ر14%، وأقل سعر 15ر14%.

وأشارت إلى أنه تم طرح سندات خزانة صفرية الكوبون بقيمة 5ر1 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة 577ر11%، في حين بلغ أعلى سعر 648ر11%، وأقل سعر 42ر11%.