راغب علامة يؤكد دعمه لدعوات الإعلاميين والعمال للاعتصام في لبنان

أكد الفنان راغب علامة دعمه للإعتصامات التى دعت لها نقابات عمالية وإ علامية للقيام بها فى لبنان،وذلك صباح الأربعاء المقبل.

وقال “علامة”، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر “صباح الخير كل الإعتصامات التي تحصل في لبنان مُحقّة. لكنها حلول مؤقتة على الشعب اللبناني الاعتصام ضد الفساد والصفقات والمحاصصة والهدر والظلم”

> يذكر أن المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام أعلن عن “تنفيذ إضراب عمالي وطني شامل في جميع الأراضي اللبنانية يوم الأربعاء المقبل مع تنفيذ اعتصام بدءا من الساعة 11.00 قبل الظهر في ساحة رياض الصلح”.

كما طالب النائب اللبناني حسن فضل الله عضو كتلة الوفاء للمقاومة التابعة لحزب الله الدولة اللبنانية بكل سلطاتها باتخاذ موقف إزاء إتهام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لإعلاميين لبنانيين ومؤسستين يعملان بها بتحقير المحكمة وعرقلة سير العدالة.. وسط دعوات للإعلام اللبناني للتوقف عن العمل والاعتصام احتجاجا على الاتهام.

وجاء ذلك ردا على قيام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي تنظر قضية اغتيال رئيس وزراء لبنان الراحل رفيق الحريري ،بأصدار ة بيانا اتهمت فيه الصحفيين اللبنانيين ابراهيم الأمين وكرمى خياط ومؤسستيهما الاعلاميتين بجريمة التحقير وعرقلة سير العدالة واستدعتهما للمثول أمامها .