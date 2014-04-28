بالصور .. تقرير للقوى العاملة ينذر بتكرار كارثة “شطورة” بسوهاج

كشف تقرير لمكتب السلامة والصحة المهنية بحى الكوثرالتابع لمديرية القوى العاملة بمحافظة سوهاج عن وجود مخالفات خطيرة بعدد من محطات وطلمبات البنزين بقرى (الحواويش القبلية – الاحايوة شرق – الكولا – حى الكوثر – نجع البراهمة) وعدد اخر من محطات البنزين بمركز اخميم هذة المخالفات من شانها احداث كارثة اضعاف تلك التى حدثة بقرية شطورة بمدينة طهطا الشهر الماضى والتى راح ضحيتها 25 واصيب عدد كبير من اهالى القرية اذا ما استمر الوضع هكذا واستمر التخاذل فى اتخاذ قرارات حاسمة.

وقال محمد الدكرونى وكيل وزارة القوى العاملة بسوهاج ان هذا التقرير ياتى ضمن عدد اخر من التقارير جارى الانتهاء منها حول مدى مطابقة المؤسسات التى تعمل على تداول السلع البترولية لمعاييرالسلامة والصحة المهنيةوان خلاصة هذة التقارير التى يجرى اعدادها تتحدث عن مخالفات عديدة بمحطات البنزين والسولار بمختلف مدن وقرى المحافظة لعدم مطابقتها لمعاييرو اشتراطات السلامة وتخاذل مديرية التموين بالمحافظة فى اتخاذ قرارات رادعة بحجة قلة عدد محطات البنزين وتكرار ازمات البنزين والسولار الامر الذى يجعل غلق هذة المحطات بمثابة ازمة اخرى للبنزين والسولار ورصد التقريرالاسترشادى لمكتب السلامة والصحة المهنية بحى الكوثرحول حال محطات البنزين بالقرى تشغيل احدى المحطات بالكولة دون الحصول على ترخيص بالاضافة الى قيام صاحب البنزينة باقامة مخزن للمواد البترولية اسفل العقار بالاضافة الى عدم توافر الاشتراطات اللازمة لحماية المحطات من الحريق وعدم مطابقة خزانات البنزين والسولار لاشترطات الامن فى غالبية المحطات وعدم توفير مهمات وقائية للعاملين بالمحطات الامر الذى يستدعى تدخل جميع المسؤلين لعدم تكرار ماساة قرية شطورة .

وكان اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج عقب احداث شطورة اصدر قرار بتشكيل لجنة لمراجعة الوضع القانونى لمحطات البنزين والسولارومدى مطابقة تلك المؤسسات لمعاييرالسلامة والصحة المهنية خاصة تلك المنتشرة بقرى المحافظة وذلك للبدء فى اتخاذ قرارات رادعة تجاة المخالفين واعادة تاهيل هذة المؤسسات بشكل سليم منعا لتكرار كارثة شطورة.