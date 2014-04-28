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مقتل 18 وتدمير الآف المنازل في أعاصير مدمرة بالولايات المتحدة الأمريكية

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مقتل 18 وتدمير الآف المنازل في أعاصير مدمرة بالولايات المتحدة الأمريكية مقتل 18 وتدمير الآف المنازل في أعاصير مدمرة بالولايات المتحدة الأمريكية

الإعصار

أدت أعاصير قوية ضربت جنوب وسط الولايات المتحدة إلى مقتل ما لا يقل عن 18 شخصا، وتدمير الآلاف من المنازل والمباني والسيارات إلى جانب اقتلاع الأشجار وانقطاع الكهرباء، أعلن عن ذلك مكتب الارصاد الاتحادي اليوم الاثنين، محذرا من قدوم أعاصير أخرى يوم غد الثلاثاء.

من جهتها، أفادت هيئة إدارة الطوارئ في اركنسو حسبما أفاد التلفيزيون الألماني، أن 15 شخصا قتلوا حين ضربت أعاصير الولاية يوم أمس الأحد، في ما أعلن مسؤول في إدارة الطوارئ في ولاية اوكلاهوما أن قتيلين سقطا من جراء الأعاصير.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى سقوط قتيل في ولاية ايوا.

ومن مانيلا، آخر محطة في جولته الأسيوية، قدم الرئيس الأميركي باراك اوباما تعازيه لأهالي الضحايا، متعهدا بتقديم مساعدات من الفدرالية. وقال اوباما “أود أن يعلم الجميع أن بلادكم ستكون إلى جانبكم لتقديم المساعدة وإعادة الاعمار مهما تطلب الأمر”.

 

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