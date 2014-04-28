نفس الجاكيت في إطلالتين مختلفتين .. أيهما الأجمل ؟

تتعدد إطلالات النجمات وتنسيقاتهن المختلفة كل يوم، مما يساعدنا في أن نستوحي من أناقتهن ما يتناسب مع إطلالاتنا اليومية .

ظهرت النجمتان روزي هنتغتون و سارة جيسيكا باركر في إطلالتين مختلفتين بنفس الجاكيت الجلدي من "Saint Laurent"، وقد اختلف التنسيق في كل إطلالة عن الأخرى.

حيث ارتدت عارضة الأزياء الشهيرة روزي هنتغتون هذا الجاكيت الجلدي في إطلالة يومية أنيقة، ونسقته مع بنطلون جينز وسترة دافئة، وأكملت اللوك بحذاء "بوت" باللون البيج وحقيبة أنيقة من "Givenchy"، أما الممثلة سارة جيسيكا باركر فقد اختارت أن ترتدي نفس الجاكيت في لوك أنثوي ناعم بتنسيقه مع فستان وردي أنيق، وأكملت اللوك بعقد فضي.

أي النجمتين نجحت في تنسيق جاكيت "Saint Laurent " برأيك؟