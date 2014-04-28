مانشستر يونايتد يسعى لضم كولاسيناتش مدافع شالكه الألماني

ذكرت صحيفة “ديلى اكسبريس” ان نادى مانشستر يونايتد يضع عينه على البوسنى سياد كولاسيناتش مدافع نادى شالكه الالمانى لضم فى فترة الانتقالات الصيفية.

ويسعى مانشستر للتعاقد مع مدافع جديد، تحسباً لرحيل الصربي نيمانيا فيديتش إلى إنتر ميلان، بجانب انتهاء عقد ريو فرديناند وباتريس إيفرا في نهاية الموسم.

وشارك كولاسيناتش في 22 مباراة في الموسم الحالي مع فريق شالكه، صاحب المركز الثالث بالبوندسليجا.

واستهل كولاسيناتش مسيرته الدولية مع المنتخب البوسني في نوفمبر الماضي، بعدما شارك في المباراة الودية أمام الأرجنتين.

من جانبه صرح كولاسيناتش20 عاما لصحيفة دينافنى أفاس بانه تلقى عرضا من النادى الانجليزى العملاق ولكن الامر يرجع لشالكه لكى يقرر مصيره سواء بالبقاء اول الرحيل.