الأمم المتحدة : مليون و34 ألف لاجئ سوري في لبنان

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين في لبنان، أن مجموع عدد النازحين السوريين الذين يتلقون المساعدة من المفوضية وشركائها بلغ أكثر من مليون و34 ألف لاجئ، بعد أن تم تسجيل أكثر من 7 آلاف و800 لاجئ هذا الأسبوع.

وذكر التقرير الأسبوعي للمفوضية أنه تم تسجيل 986 ألف لاجئ ، وهناك 48 ألفا في انتظار التسجيل.

وأشار إلى أن ” الطريق الرئيسية لبلدة الطفيل اللبنانية (المحاصرة من قبل القوات السورية) لا تزال مغلقة، الأمر الذي يحد من قدرة وصول المساعدات الإنسانية، ولفت إلى أن المفوضية تخوض مناقشات مع الشركاء المحليين ووزارة الشؤون الاجتماعية لإيجاد السبل الممكنة من أجل تقييم الاحتياجات وتقديم المساعدة إلى سكان البلدة.

وأفادت السلطات المحلية في بلدة عرسال اللبنانية بوصول بعض عائلات النازحين من الطفيل إلى عرسال وعودة عدد كبير منهم إلى عسال الورد في سوريا.

وتواصل المنظمات تقديم المساعدة إلى النازحين في عرسال، بما في ذلك أولئك الذين كانوا في الطفيل وانتقلوا مؤخرا إلى البلدة خلال هذا الأسبوع أيضا.

أ ش أ