كيني يخون خطيبته كيم قبل أيام من زواجهما

ضجّ موقع التّواصل الاجتماعي "تويتر" بتغريدات تنبّه إلى قيام Kayne West بخيانة خطيبته Kim Kardashian مع النّجمة الصّاعدة Pia Mia.

وأشار المغرّدون إلى أنّ West قام بتقبيل Mia، فغرّد أحدهم بالقول: "هل قام Kayne West بخيانة Kim Kardashian مع Kia Pia التي لا تزال في سنّ المراهقة".

من جهتها، نشرت Pia على موقع إنستغرام قبل أيّام صورةً أرفقتها بتعليق عن Kim، من دون أنّ تذكر اسمها، واصفةً إيّاها بـ"المريبة جداً".

أمّا Kim التي ستتغيّب Beyonce عن حضور حفل زفافها، فهي تغار جداً من اهتمام زوجها المستقبليّ بـMia البالغة من العمر 17 عاماً. فهو يقوم بتوجيهها موسيقيّاً، كما أنّه يرى فيها "Rihanna مستقبليّة"، إلا أنّ الاتصالات بينهما لا تخلو من بعض الأحاديث التي تتخطّى المسائل العمليّة. ولكنKayne من ناحيته يؤكد أنّ علاقته بالنّجمة الصّاعدة تأخذ طابعاً فنيّاً وإبداعيّاً فقط.

وتأتي هذه الأحاديث قبل أسابيع من إقامة حفل زفاف الثنائي المنتظرة، فهل ستؤثّر هذه الإشاعات في تراجع Kim عن المضي في خطوة الزّواج من Kayne في اللحظة الأخيرة؟