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إحالة مخرج مسلسل هيفا وهبي إلى النيابة!

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إحالة مخرج مسلسل هيفا وهبي إلى النيابة! إحالة مخرج مسلسل هيفا وهبي إلى النيابة!

يبدو أنّ قضيّة شطب المخرج المصري محمد سامي من نقابة المهن السينمائية، جراء اتهامه بتزوير شهادات تخرّجه، لم تُغلق بعد، على الرغم من تقديم سامي كلّ الأوراق والمستندات التي تثبت عدم تزويره شهاداته وصحتها. وقد تراجعت النقابة بالفعل عن موقفها، وأعادت عضويته مجدّداً. ولكنّ أعضاء النقابة قرّروا فجأة، بعد اجتماع مغلق، استمرّ ساعتين، أن يُحيلوا أوراق محمد سامي إلى النيابة كونها الجهة المنوط بها الفصل النهائيّ في صحّة أو عدم صحّة أوراق سامي.

الجدير ذكره أنّ المخرج المصري مشغول بتصوير مسلسله "كلام على ورق" للفنانة اللبنانية هيفا وهبي وأحمد زاهر وماجد المصري ونجلاء بدر وروجينا، إلى جانب مشاركته في برنامج "شكلك مش غريب" مع هيفا أيضاً والمطرب المصري حكيم.

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