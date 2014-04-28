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ما حقيقة ترشّح سامر المصري إلى الرئاسة السورية؟

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ما حقيقة ترشّح سامر المصري إلى الرئاسة السورية؟ ما حقيقة ترشّح سامر المصري إلى الرئاسة السورية؟

عنوان عريض ولافت جداً اجتاح المواقع الإلكترونيّة هو "سامر المصري يترشّح للانتخابات الرئاسية السورية". وأرجعت تلك المواقع مصدر الخبر إلى "بيان إعلامي من المكتب الصّحافي للفنّان سامر المصري".
مصادر مقرّبة من المصري أكّدت لـ "سيدتي نت" أنّ الفنّان السّوري الذي يقيم حاليّاً في الإمارات ليس لديه مكتب صحافي أصلاً، وأنّ الخبر عارٍ من الصّحة بمجمله.
وجاء في نصّ البيان الذي تبيّن أنّه مدسوس وهدفه نشر البلبلة والشّائعات التي باتت تلاحق الفنّانين السوريّين يوميّاً: "كشف الفنّان السّوري سامر المصري عن نيّته الترشّح لمنصب رئيس الجمهورية العرّبية السوريّة، وأنّه سيتّجه إلى دمشق خلال الأيام القليلة المقبلة ليقدّم أوراق الترشح بشكل رسمي، وأنّ الترشّح لرئاسة الجمهوريّة هو حق مشروع لأيّ مواطن سوري لم تتلطخ يداه بالدماء".
يُشار إلى أنّ مجلس الشّعب في سوريّا كان فتح يوم منذ الإثنين الماضي باب التّرشُّح للانتخابات الرّئاسيّة في سوريّا، وبلغ عدد المرشّحين رسميّاً حتّى اللّحظة، إلى جانب الرّئيس الحالي بشّار الأسد، ستّة مرشّحين، بينهم امرأة.
وعلى الصّعيد الفنّي، سيكون المصري خارج موسم دراما رمضان 2014، حيث لم يشارك بأيّ عمل درامي سوري حتى اللّحظة.

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