بعد حربها مع شيرين هيفاء تشعل النار مع أصالة

بعد الحرب التي اشتعلت بين الفنانتين هيفاء وهبي وشيرين عبد الوهاب، على خلفية ظهور الأخيرة في برنامج "صولا" الذي تقدمه الفنانة أصالة، حيث قيّمت شيرين في إحدى فقراته أداء وصوت الفنانة هيفاء وهبي بشكل اعتبرته هيفاء بمثابة نقد قاسٍ لها، وما تلا ذلك من تبادل الاتهامات الحادة بين شيرين وهيفاء بشأن المغني العالمي ريكي مارتن الذي حلّ ضيفاً في الحلقة الأخيرة من the voice، يبدو أن النار بدأت بالاشتعال هذه المرة بين هيفاء وأصالة، على خلفية ما قالته هيفاء عن الأخيرة، خلال تقييمها لأداء الفنانة ميس حمدان التي تقصمت شخصية الفنانة السورية في برنامج "شكلك مش غريب".

وبرغم من أن هيفاء أثنت على أداء ميس ووصفته بالروعة خلال أدائها أغنية "يا مجنون"، إلا أنها لم تخفِ عدم اعجابها بما كانت تريديه، حين قالت "هذا هو لوك أصالة القديم وقبل زواجها من طارق"، فردت الفنانة ميس "أي شي بتلسبه أصالة حلو وبيلبقلها سواء قديم أو جديد"، فما كان من هيفاء إلا أن ردت عليها قائلة"هل تريدين أن أقيّم أداءك أم أنك ستواصلين تقييمك لأصالة".

هذه الجملة أشعلت حرباً بين "فانز" هيفاء وأصالة، ولا شك أنها ستمتد خلال الأيام المقبلة إلى حرب مباشرة بين الفنانتين.

وكانت أصالة قد قالت عن هيفاء وهبي في برنامجها "صولا" في نفس الحلقة التي استضافت فيها شيرين: "انا بقول لازم هيفاء وهبي ترجع إلى البدايات وهي حرة. أنا حضرت إحدى حفلاتها وكل ما تغنيه نشازاً ، ولذلك أنا مع أن تكتفي بتقديم أغنيات شبيه بأغنية "رجب".

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