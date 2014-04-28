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في عيده الخامس ..مذيعو “راديو مصر” : واجهنا قيودا وتهديدات بالقتل في عهد الإخوان

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في عيده الخامس ..مذيعو “راديو مصر” : واجهنا قيودا وتهديدات بالقتل في عهد الإخوان في عيده الخامس ..مذيعو “راديو مصر” : واجهنا قيودا وتهديدات بالقتل في عهد الإخوان

دينا صلاح

 

قالت الإعلامية دينا صلاح، المذيعة براديو ، أن الإذاعة لعبت دورا كبيرا و كانت حلقة الوصل بين النظام و و الشعب، مضيفة أن راديو مصر تعرض لضغوط كثيرة في عهد الإخوان ولكن مذيعي الراديو واجهوا محاولات التدخل في سياسة الراديو بكل قوة قائلة :”وقفنا وقفة رجالة”.

و أضافت دينا صلاح، في برنامج ست الحسن، الذي تقدمه الإعلامية، شيريهان أبو الحسن، أن رئاسة الجمهورية في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، استدعت مذيعي الراديو بسبب معارضتهم للسياسات التي فرضت علي الراديو، مشيرة إلى أن راديو مصر كان له تأثيرا كبيرا في الشارع المصري، لافتة أنها تعرضت لتهديدات بالقتل بسبب اثارتها لموضوعات يرفضها النظام آنذاك.

وتابعت، أن للراديو دورا تنمويا حيث أطلقت مبادرة لتنمية حلايب و شلاتين ، بمشاركة وزيرة الإعلام درية شرف الدين.

وفي سياق آخر، قالت نسرين عكاشه، المذيعة براديو مصر ، تعلمت الكثير ونحن نستعد لاطلاق الراديو ،مضيفة أن سرعة ايقاع برامجنا تجذب المستمعين، لافتة أن التدخل في ماسبيرو يتم من قبل مدنيين لا من قبل عسكريين .

وأضافت سارة عبد الباري، مقدمة البرامج براديو مصر،أن في عهد مرسي كان كل الضيوف من تنظيم الإخوان قبل ثورة 30 يونيو.

 

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