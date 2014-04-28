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فريق الدوري - قائد حرس الحدود يختار 2 أهلي و1 زمالك فقط

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فريق الدوري - قائد حرس الحدود يختار 2 أهلي و1 زمالك فقط فريق الدوري - قائد حرس الحدود يختار 2 أهلي و1 زمالك فقط

يعرض FilGoal.com اختيارات محمد حليم قائد حرس الحدود لفريق الدوري المصري الممتاز، والذي يضم أبرز اللاعبين هذا الموسم.

وجاءت اختيارات حليم من خلال الجمعية المصرية للاعبي كرة القدم المحترفين برئاسة مجدي عبد الغني التي تجمع أصوات أبرز لاعبي ومدربي الفرق المصرية.. وينشرها FilGoal.com تباعا.

وتشمل الترشيحات "قائمة أفضل 11 لاعب بالدوري الممتاز ــ أفضل لاعب بالدوري الممتاز ــ أفضل لاعب صاعد بالدوري الممتاز ــ أفضل لاعب أجنبي بالدوري الممتاز ــ أفضل مدير فني وأفضل فريق بالدوري الممتاز ــ أفضل لاعب مصري محترف بالخارج".

والمثير، أن التشكيل الذي اختاره لاعب الوسط المخضرم ضم لاعبين اثنين من الأهلي، ولاعبا من الزمالك.

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