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حازم إمام: أتمنى مجموعة عربية خالصة

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حازم إمام: أتمنى مجموعة عربية خالصة حازم إمام: أتمنى مجموعة عربية خالصة

يتمنى حازم إمام لاعب الزمالك الشاب، مجموعة عربية خالصة في دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.

وقال إمام لـFilGoal.com "اتمنى تجنب الأفارقة، أريد مجموعة عربية، مازيمبي أقوى من الترجي الي يلعب مؤخرا بإسمه فقط."

وتابع "تابعت الصفاقسي أيضا أمام الأهلي، ولم يظهر بمستواه المعهود، على عكس الهلال السوداني الذي يمتاز أسلوب لعبه بصبغة إفريقية خشنة."

وأضاف "حتى في فرق التنصيف الأخير، أهلي بنغازي الليبي أقل مستوى من فيتا كلوب الذي أراه أقوى فريق في القارة حاليا، ويكفي إننا فزنا عليه مع جيرفان فييرا ببركة دعاء الوالدين."

ومن المقرر أن تقام القرعة يوم الثلاثاء، ويحتل الفارس الأبيض التنصيف الثالث بجانب وفاق سطيف الجزائري.

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