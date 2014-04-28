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الأهلي قد يصطدم بالنجم الساحلي في الكونفدرالية

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الأهلي قد يصطدم بالنجم الساحلي في الكونفدرالية الأهلي قد يصطدم بالنجم الساحلي في الكونفدرالية

قد يقع الأهلي في مجموعة واحدة مع النجم الساحلي التونسي في دور الثمانية لكأس الكونفدرالية الإفريقية الذي ستجرى قرعته يوم الثلاثاء.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تصنيف الأندية الثمانية التي صعدت للدور قبل النهائي قبل إجراء القرعة يوم الثلاثاء.

وجاء الأهلي المصري والقطن الكاميروني في التصنيف الأول ليحتل كل منهما رأس مجموعة.

بينما جاء ليوبار الكونغولي وسيوي سبور الإيفواري في التصنيف الثاني.

وجاء النجم الساحلي في التصنيف الثالث بجانب أسيك أبيدجان الإيفواري.

بينما احتل نكانا رد ديفلز الزامبي وريال باماكو المالي التصنيف الرابع.

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