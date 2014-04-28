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وزير الإسكان يلتقى ممثلى "ابنى بيتك" لمناقشة مطالبهم

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وزير الإسكان يلتقى ممثلى "ابنى بيتك" لمناقشة مطالبهم وزير الإسكان يلتقى ممثلى "ابنى بيتك" لمناقشة مطالبهم

التقى منذ قليل، الدكتور مصطفى مدبولى، وزير اﻹسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، بممثلين عن مشروع "ابنى بيتك" بـ6 أكتوبر لمناقشة مشاكلهم.

وتمثلت مطالب أهالى "ابنى بيتك" فى عدم اكتمال المرافق بالمشروع، خاصة مياه الشرب والكهرباء والطرق فى المناطق 4 و 6 و7، وعدم انتظام التيار الكهربائى ومياه الشرب فى المنطقة الخامسة، علاوة على انعدام الخدمات فى المناطق 1 و2 و3، برغم وجود عدد كبير من السكان بها.

ومن جانبه، أجرى مدبولى اتصالات مكثفة برؤساء الشركات المنفذة للمشروع، ومنها شركة المقاولون العرب وإيجكو والقابضة للكهرباء، وتم تحديد موعد اجتماع يوم الثلاثاء بعد القادم، يحضره الوزير وممثلو "ابنى بيتك ورؤساء الشركات، لوضع جدول زمنى للانتهاء من توصيل كافة المرافق للمشروع.

وحضر الاجتماع المهندس خالد عباس، مساعد الوزير، والمهندس كمال فهمى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، والمهندس عبد المطلب عمارة، رئيس جهاز 6 أكتوبر.

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