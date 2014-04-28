وزير التعليم يكلف "القومى للبحوث" بإعداد دراسة حول العنف بالمدارس

التقى الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، اليوم الاثنين، مجلس إدارة المركز القومى للبحوث التربوية والتنمية.

وكلف وزير التعليم المتخصصين بالمركز بإعداد دراسة عاجلة عن العنف فى المدارس متضمنة أسباب الظاهرة والأساليب المقترحة لعلاجها وإعداد المؤشرات والإحصاءات المرتبطة بها، وذلك لجميع أطراف العملية التعليمية "المعلم – المتعلم – ولى الأمر".

وأكد أبو النصر خلال اللقاء أن هذه الدراسة تهدف إلى تحقيق السلوك القويم والحفاظ على قدسية المؤسسة التعليمية، مشيرًا إلى أنه سيتم تكليف الإدارات المعنية بالوزارة بمتابعة تنفيذ القرارات الوزارية الخاصة بتقويم سلوك الطلاب ومنع العنف فى المدارس.

وفى سياقٍ متصل كلف أبو النصر محمد سعد المشرف على قطاع التعليم العام بتشكيل لجنة عاجلة لإعداد القرار الوزارى الخاص بحفظ النظام والانضباط داخل المدارس.