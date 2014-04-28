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تأجيل محاكمة “بديع” و”الشاطر” فى احداث مكتب الإرشاد لـ 12 مايو

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تأجيل محاكمة “بديع” و”الشاطر” فى احداث مكتب الإرشاد لـ 12 مايو تأجيل محاكمة “بديع” و”الشاطر” فى احداث مكتب الإرشاد لـ 12 مايو

بديع

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار معتز خفاجى رئيس المحكمة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الاثنين, تاجيل محاكمة محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، والمهندس خيرت الشاطر، نائب مرشد الإخوان، و15 آخرين من قيادات الجماعة، فى القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث مكتب الإرشا لجلسة 12 مايو المقبل لتشكيل لجنة لتفريغ الاحراز, وسماع شهادة الشهود فى القضية, وتنفيذ طلب المحامين بتاجيل الجلسة.

ويواجه المتهمون، وفقا لقرار الإحالة، اتهامات بالتحريض على القتل والشروع فى القتل وحيازة أسلحة نارية وذخيرة حية غير مرخصة بواسطة الغير، والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم أثناء 30 يونيو.

كانت قوات الامن قد منعت دخول الصحفيين الى قاعة المحكمة لتغطية جلسات المحاكمة بحجة عدم وصول تعليمات من رئيس المحكمة بدخول الصحفيين, بالرغم من سابقة الاتصال بالقاضى وقرر دخول الصحفيين لتغطية المحاكمة.

 

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