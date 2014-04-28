عدلى منصور يفتتح قرية شبابيه بشرم الشيخ والأطفال المشاركون ينتظرون 5 ساعات

افتتح المستشار عدلى منصور الرئيس المؤقت يرافقه إبراهيم محلب ، رئيس الوزراء ، و5 وزراء أخرين ” الرياضة والداخلية والطيران والتنمية المحلية والسياحة” ، ومحافظ جنوب سيناء القرية الشبابيه بمدينة شرم الشيخ ، التى تكلفت 180 مليون جنيه وقد التقى الرئيس بمشايخ بدو جنوب سيناء الذين طالبوه بتقنين الاوضاع واعادة اجراءات المحكوم عليهم غيابيا وحل مشاكل الصيادين ومنح القبائل اشغالات فى شرم الشيخ.

وقال الشيخ سليمان أبو بريك ، شيخ قبيلة المزينه ، إنه طالب الرئيس بتقنين أوضاع البدو ، وتعين نائب لمحافظ جنوب سيناء أسوة بشمال سيناء.

أضاف ناصر سلام شيخ قبيلة العليقات أنَه سعداء بزيارة الرئيس منصور ، مشيرا إلى أنهم طالبوه بالإفراج عن المسجونين الذين قضوا نصف المدة ومنح القبائل اشغالات بشرم الشيخ ; لتستفيد كل القبائل من دخل مدينة شرم الشيخ.

وقد تفقد الرئيس واالوزراء مركز التحكم فى مراقبة الكاميرات الذى يشمل معظم انحاء مدينة شرم الشيخ وتفقد تطويرات مطار شرم الشيخ والتقى مع السائحين فى صالات وصول السفر لبعث رسالة طمأنة لكل سياح العالم.

بينما شعر أهالى الأطفال المشاركون فى العروض أمام الرئيس فى الصالة غطاة ، بينما أصيب بالاستياء من طول فترة انتظار الرئيس لمدة 5 ساعات متواصلة مما اصاب الاطفال بالارهاق والتعب الشديد.

بعد ان فرضت الاجهزة الامنية اجراءات امنية مشددة على كل انحاء مدينة شرم الشيخ وخاصة القرية الشبابية وقامت قوات الحرس الجمهورى بتامين كل الجهات المؤدية للصالة المغطاة ومنعت دخول اى اجهزة الكترونيه او تليفونات محمولة.

وكانت فرضت اجهزة الدولة سرية تامة على زيارة الرئيس لشرم الشيخ ورفضت الاعلان عن الزيارة لدواعى امنية