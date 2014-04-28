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الجزائر ترفض تصنيف الإخوان منظمة إرهابية

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الجزائر ترفض تصنيف الإخوان منظمة إرهابية الجزائر ترفض تصنيف الإخوان منظمة إرهابية

قال  مصدر مطلع إن :”الجزائر رفضت طلبا من والإمارات بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين في ضمن قائمة “المنظمات الإرهابية”.

وأضاف المصدر الذى رفض الإفصاح عن صفته واسمه أن الجزائر أبلغت كل من الرياض وأبوظبي أنها حريصة على التعامل الإيجابي مع قرارهما لضمان الاستقرار فيهما، لكن الجزائر لا تستطيع العمل خارج منطق القضاء والأدلة المشروطة لتجريم الجماعات الإسلامية، ومنها الإخوان المسلمين.

وكان وزير الخارجية الجزائري نقل خلال زيارته منتصف الشهر الحالي للسعودية رد الجزائر بطريقة هادئة تتضمن نصائح مستخلصة من التجربة الجزائرية المريرة حول التعامل مع الحركات الإسلامية، حسب المصدر نفسه.

وكانت وزارة الداخلية السعودية وضعت في شهر مارس الماضي جماعة الإخوان المسلمين ضمن قائمة وصفتها بـ”الإرهابية”، وشملت هذه القائمة أيضا تنظيم القاعدة وجميع التنظيمات المرتبطة به، وجبهة النصرة، وتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، وحزب الله داخل المملكة وجماعة الحوثيين.

 

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