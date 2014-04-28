طرح أول برومو لمسلسل الكارتون “عجائب القصص فى القران”

طرح الشاعر والمؤلف محمد بهجت أول برومو لمسلسل الكارتون “عجائب القصص فى القران”،ويقوم بالبطولة ابلصوتية للعمل الفنان يحيى الفخرانى.

وكان الفنان يحيى الفخرانى قد أنتهى مؤخرا من تسجيل أخر أربع من المسلسل المقرر عرضة خلال شهر رمضان المقبل , وذلك بأستوديو ” أوريكس” الذي تم فيه تسجيل جميع حلقات المسلسل

> ولقد تم الإنتهاء من مونتاج 12 حلقة كاملة من إجمالي 30 حلقة من المقرر عرضهم خلال شهر رمضان المقبل , كما إنتهى الدكتور مصطفى الفرماوى مخرج العمل من تصميم جميع الشخصيات الكارتونية التي تقوم بالآداء التمثيلي لأحداث المسلسل .

> ويشارك فى بطولة المسلسل كل من الفنان أشرف عبد الغفور ،طارق دسوقي ،سيد رجب ،هبه مجدي , ماجد الكدوانى ،ريهام عبد الغفور ،أحمد راتب ،لقاء سويدان ،سامى مغاورى ،أحمد صيام ،فيدرا ،طارق لطفي ،احمد سلامة وحلمى فودة.

> مسلسل “عجائب القصص في القرآن “تبدأ أحداثه من حيث إنتهى مسلسل ” قصص النساء فى القرآن ” الذى عرض خلال شهر رمضان الماضى , حيث تتزوج ” سلمى” إبنه القاضى الذي يجسد شخصيتة الفنان يحيى الفخرانى , وتنجب ” سلمى” طفلين توأم “صفاء وصفى الدين” , إلا أن القاضى يكتشف أن أحفاده لديهم بعض الصفات التي لا تروق له , فيقرر أن يفرغ لهم من وقته قدر المستطاع لكي يحكى لهم بعض القصص من عجائب القرآن حتى يزرع فيهم القيم الإسلامية والأخلاق النبيلة .

> المسلسل من تأليف ” الكاتب محمد بهجت ومن إخراج الدكتور مصطفى الفرماوى و إخراج إذاعى طارق سعيد و مدير الإنتاج وائل عمر و الإشراف على الإنتاج المهندس أشرف الملاخ و المسلسل من إنتاج شركة المتحدين للإنتاج الإعلامي “صّباح إخوان ” .

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