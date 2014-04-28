رئيس الدولة يصدر قانونا بتأسيس شركة الياسات للعمليات البترولية المحدودة

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله "بصفته حاكما لإمارة أبوظبي قانونا بتأسيس شركة الياسات للعمليات البترولية المحدودة " شركة ذات مسؤولية محدودة".



> ونص القانون على أن تكون الشركة مملوكة لكل من شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" بنسبة 60 بالمائة وشركة سي إن بي سي انترناشيونال هونج كونج ليمتد بنسبة 40 بالمائة.



> والغرض من إنشاء الشركة هو القيام بتطوير المناطق البرية والبحرية في إمارة ابوظبي والمعتمدة من قبل المجلس الأعلى للبترول كالمسح والاستكشاف والتقييم والحفر وصيانة الآبار حسب ما يتطلب لاستخراج النفط الخام من المكامن وبناء وتشغيل وصيانة كافة المرافق اللازمة لإنتاج وتحويل ومعالجة وقياس وتخزين ونقل وتسليم النفط الخام من آبار الإنتاج إلى نقاط التسليم بالإضافة إلى تسويق النفط الخام أو تصديره إلى الخارج.