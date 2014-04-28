"الكهرباء": الأحد مرّ دون أحمال مع ارتفاع الاستخدام ساعة و40 دقيقة

أعلن مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك اليوم، الاثنين، أن أمس الأحد شهد توازنا بين الإنتاج والاستهلاك، حيث مرّ اليوم دون فصل للأحمال، مع ارتفاع الاستخدام لمدة حوالى ساعة و40 دقيقة من السادسة و40 دقيقة إلى الثامنة و40 دقيقة، مشيرا إلى أن أقصى حمل للكهرباء بلغ أمس الأحد 23300 ميجاوات، أما أدنى حمل فبلغ 15800 ميجاوات.
وأوضح المرصد- فى نشرته اليومية- أنه يتم فى فترة "ارتفاع الاستخدام" تخفيض أحمال بعض المشتركين الصناعيين بالتنسيق معهم، وفى فترة "زيادة الاستخدام عن الإنتاج" يتم تخفيض الأحمال بالتناوب بين المشتركين ولا يتم التخفيض بأكثر من ساعة عن نفس المشترك فى المرة الواحدة.
ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف وعلى رأسها الترشيد وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية، حيث إنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التى تؤدى إلى خفض استهلاك الطاقة.