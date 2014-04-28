"الكهرباء": الأحد مرّ دون أحمال مع ارتفاع الاستخدام ساعة و40 دقيقة

أعلن مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية ‏‏‏‏‏‏‏‏‏المستهلك اليوم، الاثنين، أن أمس الأحد شهد توازنا بين الإنتاج والاستهلاك، حيث مرّ اليوم دون ‏فصل للأحمال، مع ارتفاع الاستخدام لمدة حوالى ساعة و40 دقيقة من السادسة و40 دقيقة ‏إلى الثامنة و40 دقيقة، مشيرا إلى أن أقصى حمل للكهرباء بلغ أمس الأحد 23300 ‏‏‏‏‏ميجاوات، ‏‏أما أدنى حمل ‏‏فبلغ ‏‏15800 ‏ميجاوات.‏

وأوضح المرصد- فى نشرته اليومية- أنه يتم فى فترة "ارتفاع الاستخدام" تخفيض أحمال بعض المشتركين ‏الصناعيين بالتنسيق معهم، وفى فترة "زيادة الاستخدام عن الإنتاج" يتم تخفيض الأحمال ‏بالتناوب بين المشتركين ولا يتم التخفيض بأكثر من ساعة عن نفس المشترك فى المرة الواحدة.‏

ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف وعلى رأسها الترشيد وهو تحقيق ‏‏‏‏‏‏‏‏‏الاستخدام الأمثل لموارد ‏‏الطاقة الكهربائية، حيث إنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التى ‏‏‏‏‏‏‏‏‏تؤدى إلى خفض استهلاك الطاقة.‏