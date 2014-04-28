"التعليم": هروب 3 طلاب أثناء تأدية الامتحان ببورسعيد

أكد تقرير غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم أن الدراسة انتظمت صباح اليوم فى عدد "27" مديرية تعليمية، بإجمالى مدارس "18912" على مستوى الجمهورية، عدا بعض المدارس التى شهدت بعض الأحداث التى وردت إلى غرفة العمليات الرئيسية.

ففى مديرية بورسعيد إدارة بور فؤاد التعليمية مدرسة بور فؤاد الصناعية المتقدمة، هرب طالبان بالصف الثالث قسم تشغيل أثناء تأديتهما امتحان مادة عمليات التشغيل وقفزا من على سور المدرسة ومعهما ورقة الإجابة، وهرب طالب ثالث تاركاً ورقة الإجابة، ويجرى حالياً التحقيق بمعرفة لجنة من الشئون القانونية والتوجيه المالى الإدارى.

وفى مديرية القاهرة إدارة المعادى التعليمية، مدرسة الثانوية العسكرية، نشب حريق بغرفة خلف مسرح المدرسة يوجد بها بعض المقاعد والشبابيك التالفة، تم الاتصال بالحماية المدنية، وتمكنت من السيطرة على الحريق دون خسائر بشرية، وجار التحقيق فى الواقعة.

وبمديرية الفيوم، إدارة شرق الفيوم التعليمية، مجمع مدارس دمرو الجديدة، تعرضت المدرسة الابتدائية لحادث سرقة أثناء النوبتجية الليلية، تم إبلاغ الشرطة، وتبين أنه لا يوجد كسر فى الأبواب أو الأقفال، وتحرر محضر بالواقعة، وإحالة الموضوع للشئون القانونية.

وفى مديرية أسوان إدارة أسوان التعليمية مدرسة عبد الصبور الجبلاوى الإعدادية المشتركة، تعرضت المدرسة لحادث سرقة، وتبين كسر ونشر باب حجرة التمريض وسرقة أشياء منها، وكسر حجرة مدير المدرسة والحاسب الآلى والاقتصاد المنزلى، تم إبلاغ الشرطة التى حضرت وتمت المعاينة، وجار حصر المسروقات، وتم تحرير محضر شرطة بالواقعة.