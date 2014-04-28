البرلمان الدولى يدعم مصر فى مواجهة الإرهاب ويؤيد خارطة الطريق

أكد أندريس جونسون، الأمين العام للاتحاد البرلمانى الدولى، دعم الاتحاد الكامل لمصر فى تنفيذ ما تبقى من خارطة الطريق، ليتم اختيار رئيس جديد لمصر وانتخاب برلمان جديد فى إطار انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، مشيرا إلى أن الاتحاد كان أول من أعلن تأييده لثورة 30 يونيو واحترم خيارات وإرادة الشعب المصرى فى عزل رئيسه السابق محمد مرسى وإجراء استفتاء على دستور جديد، يعبر عن إرادة الشعب واختيار رئيس آخر فى انتخابات جديدة.

جاء ذلك فى كلمة لاتدريس جونسون خلال استقباله اليوم لوفد القوى السياسية المصرية برئاسة المستشار أحمد الفضالى، المنسق العام لقياديى الاستقلال، الذى يزور جنيف حاليا، فى ختام جولة أوروبية شملت اليونان وألمانيا وسويسرا.

وقال الأمين العام للاتحاد البرلمانى الدولى "إننا على اتصال وتشاور دائم ومتواصل بالحكومة الحالية فى مصر، من أجل العمل على متابعة جهود انتخابات برلمان جديد فى مصر"، مشيرا إلى أنه لمس خلال زيارته لمصر مؤخرًا، وجود جدية واهتمام كبيرين من جانب الحكومة المصرية للإسراع بانتخابات برلمان جديد، عقب الانتخابات الرئاسية مباشرة.

وأكد حرص الاتحاد على إتاحة فرص التدريب اللازم للكوادر الإدارية والفنية، التى ستتعامل مع البرلمان المرتقب انتخابه.

وندد أتدريس جونسون بجرائم العنف والإرهاب التى تشهدها مصر معربًا عن دهشته وعميق أسفه لانحياز بعض وسائل الإعلام العربية لمرتكبى جرائم العنف والإرهاب، تحت شعار حماية حقوق الإنسان، موضحا أن قطر لا تدعم العنف فى مصر فقط، بل تدعمه فى موريتانيا أيضًا.

ومن جانبه طالب المستشار أحمد الفضالى الاتحاد البرلمانى الدولى، بإصدار بيان يدين جرائم العنف والإرهاب التى تتعرض لها مصر على يد عناصر إرهابية تعمل من خلال تمويل من التنظيم الدولى للإخوان، ومن قطر وتركيا وغيرها.

كما دعا حسين أبوجاد، نائب رئيس حزب السلام الديمقراطى، الاتحاد البرلمانى الدولى لمساندة مصر فى مواجهة عمليات بناء سد النهضة الإثيوبى، الذى سيتسبب فى الإضرار بحصة مصر فى مياه النيل والإضرار بمسيرة التنمية.