جنوب القاهرة: حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة

أكد اللواء ياسين طاهر حسام الدين، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن الأجهزة التنفيذية بمحافظ القاهرة بمساعدة شرطة المرافق بالعاصمة، بالتنسيق مع حى المقطم، قامت بتنفيذ حملة إزالة التعديات على أملاك الدولة على مساحة حوالى 20 فدانا بمنطقة شارع الجبل أسفل الضغط العالى، موضحا أنها عبارة عن أسوار تم بناؤها لتقسيم قطع الأراضى بمساحات مختلفة قبل بيعها للمواطنين.

وشدد نائب محافظ القاهرة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، اليوم الاثنين، على أن هناك تعليمات مشددة لرؤساء الأحياء بالمناطق الأربعة بإزالة جميع المبانى غير المرخصة فى المهد قبل استفحالها، وضرورة المواجهة الصارمة وتطبيق القانون على جميع المخالفين، بناء على تعليمات الدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة.