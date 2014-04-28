"تربية نوعية عين شمس" تحتفل باليوبيل الفضى لإنشائها

أعلنت كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس احتفالها باليوبيل الفضى ومرور خمسة وعشرين عاماً على إنشائها بحضور الدكتور محمد الحسينى الطوخى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور على عبد العزيز نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبد الوهاب عزت نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمهندس مصطفى وهبه رئيس حى الوايلى والظاهر.

وأكدت الدكتورة أمانى حنفى عميد الكلية على إسهامات الكلية فى مجال التنمية وبناء المستقبل من خلال إبرام مشروعات التعاون الدولية، وإعداد دبلومات مهنية بنظام التعليم المفتوح، وذلك بالإضافة إلى المشروعات بالتعاون مع كلا من كلية التربية والبنات.

كما أشارت أمانى إلى أن الكلية بصدد إنشاء أول وحدة إنتاجية بها لإنتاج وتسويق منتجات المشروعات الصغيرة إيمانا منها بأهمية تفعيل دورها فى خدمة المجتمع .

وتحدثت أمانى عن نشأة كلية التربية النوعية مشيره إلى انها ترجع إلى عام 1988 حيث كانت تابعة لوزارة التعليم العالى حتى صدور قرار رئيس الجمهورية رقم (329) لسنة 1998 بتعديل اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار 809 لسنة 1975 وإعلان انضمام كلية التربية النوعية إلى شقيقاتها تحت مظلة الجامعة والمجلس الأعلى للجامعات.

وفى ختام الحفل تم تكريم السادة العمداء ووكلاء الكلية السابقين ورؤساء الأقسام بالكلية.