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وزير خارجية موريتانيا: لن ندخر جهدا لدعم مصر خلال المرحلة الانتقالية

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وزير خارجية موريتانيا: لن ندخر جهدا لدعم مصر خلال المرحلة الانتقالية وزير خارجية موريتانيا: لن ندخر جهدا لدعم مصر خلال المرحلة الانتقالية

استقبل السفير حمدى سند لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية اليوم، أحمد ولد تكدى وزير خارجية موريتانيا، وتناولت المباحثات استعراض الإنجازات التى تحققت لتنفيذ خارطة الطريق، وجهود موريتانيا – الرئيس الحالى للاتحاد الإفريقى – لدعم عودة لممارسة أنشطتها فى إطار الاتحاد، والمشاركة فى قمة الاتحاد الأفريقى فى مالابو- غينيا الاستوائية - يومى 26 و27 يونيو 2014.

وأكد وزير خارجية موريتانيا، أن تحرك بلاده لدعم مصر يأتى فى إطار العلاقات التاريخية والوثيقة بين البلدين، وأنها لن تدخر جهداً لدعم جهود مصر خلال المرحلة الانتقالية. كما أشاد بالزيارة الناجحة لوفد اللجنة الافريقية رفيعة المستوى برئاسة ألفا عمر كونارى الأخيرة إلى القاهرة وما خلفته من انطباعات إيجابية عن تطورات العملية السياسية فى مصر، مشيراً إلى أن بلاده ستواصل اتصالاتها مع كونارى ومع مفوضية الإتحاد الافريقى ودول الاتحاد فى هذا الصدد.

وقد أعرب الوزير الموريتانى عن قناعته بأن الانتهاء من الانتخابات الرئاسية سيمهد الطريق للدعوة لعقد اجتماع استثنائى لمجلس السلم والأمن الأفريقى لاتخاذ قرار عودة مصر لممارسة دورها الريادى وأنشطتها فى إطار الاتحاد.

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