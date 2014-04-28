بالصور.. مستقبل وطن تكرم المستشار العسكرى ومدير تعليم بنى سويف

كرمت حملة مستقبل وطن ببنى سويف العقيد محمد عبد العظيم، المستشار العسكرى للمحافظة، والمقدم محمد أحمد، نائب المستشار العسكرى، وذلك فى إطار احتفالات الحملة بأعياد تحرير سيناء.

كما قام أعضاء الحملة بتقديم شهادة شكر لرمضان عبد الحميد حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم ببنى سويف، وشعبان عكاشة، وكيل المديرية، على الجهد المبذول خلال الفترة الحالية.

وأكد وائل محفوظ مسئول الحملة ببنى سويف، أن هذه المبادرة تأتى ضمن مبادرة "شكرا" التى تقدم خلالها الحملة بتقديم الشكر لعدد من القيادات التنفيذية على الجهد الذى بذلوه، خلال الفترة الماضية وما هو قادم من أجل الوطن ومصر وحل مشاكل المواطنين فى بنى سويف، وعلى رأسها التربية والتعليم والتى تعتبر من أهم القطاعات الخدمية.

وقال رمضان عبد الحميد حسن وكيل الوزارة، إن "المديرية على استعداد لتقديم يد العون لأى مواطن ما دام فى صالح هذا الوطن، وبما يحقق العدالة والعطاء المتواصل، هو دور المديريات الخدمية ورسالتنا أن نعلم ونربى الأجيال القادمة دون أن ننتظر شكرًا، ولكن مصر تحتاج منا الكثير والكثير فى الفترة المقبلة وحرص المشاركون على التقاط الصور التذكارية مع قيادات المديرية".