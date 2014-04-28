وزير الشباب: المدينة الشبابية بشرم الشيخ أهم المنشآت الرياضية بمصر

وجه المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة الشكر والتقدير لحضور رئيس الجمهورية افتتاح المدينة الشبابية الدولية بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، والتى تمثل أحد أهم وأكبر المنشآت الشبابية والرياضية التى تنتشر فى ربوع مصر.

وأكد أن تشريف الرئيس فى افتتاح المدينة يستكمل ويؤكد شديد الحرص ومدى الاهتمام والمتابعة لكل ما يخص مستقبل شباب مصر على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية والاجتماعية، وحرص على اللقاءات والحوارات المستمرة والمتوالية مع شباب مصر فيما يخص الشأن السياسى.

وافتتاح المشروعات الصناعية التى توفر فرص عمل حقيقية للشباب، واستقبال متميز للنسخة الأصلية لكأس العالم وسط اهتمام عالمى كبير، والاهتمام بتكريم أبطال الدولة الذين حصلوا على العديد من الميداليات فى مختلف البطولات، بالإضافة إلى حرصه على الاهتمام بمتحدى الإعاقة، ثم افتتاح هذه المدينة الشبابية الدولية.

وكان المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية قد افتتح، اليوم المدينة الشبابية الدولية بشرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء فى حضور المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، والمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، وهشام زعزوع وزير السياحة، وحسام كمال وزير الطيران المدنى، وعادل لبيب وزير التنمية المحلية والتنمية الإدارية، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

وقام رئيس الجمهورية بتفقد منشآت المدينة والتى تضم مبنى فندقى مميز مزود بمجموعة من غرف الإقامة تسع إلى ما يقرب من 400 فرد، علاوة على قاعة كبرى للمؤتمرات، وقاعات لورش العمل، وملاعب خماسية، وحمام سباحي، وعقب افتتاح المدينة شهد رئيس الجمهورية مجموعة من العروض الرياضية بالصالة المغطاة.

وكشف وزير الشباب والرياضة عن تكليف الرئيس فى أول اجتماع مع الحكومة المصرية برئاسة المهندس إبراهيم محلب بعد أدائها اليمين الدستورية مباشرة بسرعة حل جميع المشكلات الرياضية المصرية فى المحافل الدولية والمحلية دون التأثير بأى شكل من الأشكال على استمرار النشاط الرياضى لأبنائنا الشباب.

وأضاف: "أنه فى إطار جهود الحكومة المصرية وخطتها الشاملة لتطوير شبه جزيرة سيناء وفى ذكرى تحريرها، فأن وزارة الشباب والرياضة وبالتعاون مع القوات المسلحة المصرية عازمة على إنشاء واستكمال وتطوير وصيانة المنشآت الشبابية والرياضية فى جنوب سيناء وشمالها وعلى مستوى المدن الشبابية والاستادات والأندية ومراكز وبيوت الشباب المنتشرة فى جميع المدن والقرى، وتزويدها بالملاعب الرياضية وصالات الأنشطة الثقافية والعلمية.

وأكد عبد العزيز أن المدينة الشبابية الدولية التى نحتفل بافتتاحها اليوم تعد إضافة جديدة لمنشآت محافظة جنوب سيناء الرائعة والجاذبة للسياحة الداخلية والدولية، وذلك من خلال استقبال الشباب من مختلف المحافظات على مدار العام واستضافة البطولات الرياضية الدولية والإقليمية والمحلية من خلال تكامل المنشآت الشبابية مع الرياضية فى مكان واحد، فضلاً عن ما يمثله ذلك من خلق فرص عمل حقيقية أمام هذا الشباب خلال مراحل إنشاء وتطوير وصيانة وإدارة تلك المنشآت.

وتابع: "ليست كل منشآتنا الشبابية والرياضية على هذا المستوى المتميز فى هذه المدينة، ولكننا نحتاج إلى عمل شاق ومتواصل ومجهود كبير حتى نستطيع أن نحقق لشبابنا ما نريده ويتمناه، ومازال لدينا ما يقرب من ألف مركز شباب من إجمالى 4500 مركز يحتاجون إلى التطوير والتحديث وربما إلى إعادة البناء ومازال لدينا ما يقرب من 250 ناديا رياضيا من إجمال 1200 يحتاجون إلى نفس القدر من الجهد والعمل.

وأضاف: "نعلم حجم التحدى ولكننا مصممون على انجازه وتحقيقه فنحن لدينا الإمكانيات المادية ونُكوّن مع القوات المسلحة المصرية العظيمة فريق عمل يصل الليل بالنهار لتحقيق كافة الأهداف المطلوبة، مشيرا إلى بدء وزارة الشباب والرياضة خطة شاملة كاملة واسعة الانتشار نسابق فيها الزمن فى جميع قرى ومراكز ومدن مصر بتطوير المنشآت الشبابية والرياضية تنتهى بحد أقصى خلال 30 شهراً من الآن يصاحبها على التوازى أنشطة ثقافية وعلمية واجتماعية.

وأكد وزير الشباب والرياضة لرئيس الجمهورية أن الشباب فى أى دولة من دول العالم قد يحتاج إلى المنشآت والمساكن وفرص العمل وتحقيق متطلبات الحياة، ولكنه يحتاج أيضا إلى قدوة حقيقية يراها على أرض الواقع ينظر إليها ويتعلم منها ويستفيد من خبراتها؛ ليقتدى بها فى مستقبل حياته.

واختتم عبد العزيز قائلا:" لقد ضربتم لشباب مصر مثلاً رائعاً فى تحمل المسئولية فى أدق اللحظات من تاريخ مصر المعاصر بشكل يعكس أداءً رفيعاً واثقاً محترماً لسيادتكم يفتخر به المصريون جميعاً وإنكاراً للذات والعمل فى هدوء وروية أعاد لمصر شموخاً وجلالاً تأثر فى عهد سبق"، داعياً الله عز وجل أن يعيننا جميعا على تحمل المسئولية، وأن يوفق مصر ورئيسها وحكومتها وشعبها وشبابها إلى ما فيه الخير ودوام التوفيق والسداد.

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