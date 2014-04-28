المتحدث العسكرى : مقتل تكفيري والقبض على 38 شخص وتفكيك عبوة ناسفة بشمال سيناء

أعلن العقيد أركان حرب أحمد محمد على، المتحدث العسكرى، عن مقتل تكفيرى والقبض على 38 شخص وإبطال وتفكيك عبوة ناسفة.

وقال المتحدث العسكرى – فى بيان نشره على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الإجتماعى “فيس بوك”، إن عناصر إنفاذ القانون من الجيش والشرطة تمكنت من مداهمة عدة بؤر إرهابية بمناطق كرم أبو نجيلة بالعريش و الماسورة برفح، وأسفرت تلك المداهمات عن مقتل أحد العناصر التكفيرية، و القبض على 38 فرد مابين ”هاربين من تنفيذ أحكام جنائية – مشتبه بهم وجارى فحصهم أمنياً – بدون بطاقة وقيادة دراجة بخارية بدون لوحات معدنية”، وكذلك إبطال وتفكيك عبوة ناسفة تزن 9 كجم مزودة بـ 2 دائرة نسف، وحرق دراجة بخارية بدون لوحات معدنية.