أخبار عاجلة

رفع آثار حادث انقلاب أتوبيس أعلى محور 26 يوليو -
ميركل تتعهد بمزيد من الدعم للبنان -
برلمانية تُطالب محافظ دمياط بإرجاء تنفيذ قرار إغلاق المقاهي -
سامح عاشور يترأس هيئة الدفاع عن 12 محاميًا بشبين القناطر نهاية أبريل -
رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأول لـ"هيئة سلامة الغذاء" -
"نادي أدب الأقصر" يناقش ديوان "الضل رامي ع البيبان حيرته".. الخميس -
بالصور.. "سلطان" يُطلق حملة "الإنسانية ضد السرطان" بمدارس الإسكندرية -
الصحة: ٩ إصابات حصيلة تصادم أتوبيس بسيارتين ملاكي أعلى محور 26 يوليو -
خالد خلف: «زراعة» البرلمان ستجوب المحافظات للوقوف على مشاكل الفلاحين -
اتحاد المقاولين يطلق مبادرة «يلا نشتغل» لتوفير 3 ملايين فرصة عمل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

غازفة الكلارنيت هدى حسنى تحيى حفلا بأوبرا الأسكندرية الخميس المقبل

Google+ Print
غازفة الكلارنيت هدى حسنى تحيى حفلا بأوبرا الأسكندرية الخميس المقبل غازفة الكلارنيت هدى حسنى تحيى حفلا بأوبرا الأسكندرية الخميس المقبل

تقدم عازفة الكلارنيت هدي حسني وفرقتها حفلاً في الثامنة مساء الخميس الاول من مايو علي مسرح سيد درويش ” اوبرا الاسكندرية ” .
> و تعزف هدى فى الحفل نخبة مختارة من اشهر الحان الاغانى الشرقية والغربية منها قديش كان في ناس ، ليه خلتني احبك ، علي بالي ، كلمة حلوة ، حلفني ، يابنات اسكندرية وسواى .. تضم الفرقة مجموعة من امهر العازفين منهم محمد كمال – كرولس حنا ( كمان ) ، احمد حســن ( تشيللو ) ، هاني البدري ( ناي ) ، محمود عامر ( قانون ) ، روبرت رشاد ( كيبورد ) ، كريم حسام ( بيز جيتار ) ، احمد علي ( بركشن ) وشـــريف نبيل ( درامز ) .
> يذكر ان عازفة الكلارينيت هدي حسني تخرجت في المعهد العالي للكونسرفتوار عام 1998 ثم حصلت علي الماجستير في فنون اله الكلارينيت عام 2008 ، شاركت مع العديد من الاوركسترات والفرق منها اوركسترا الات النفخ والايقاع بالكونسرفتوار وفرقة خالد فواد الموسيقية ، شاركت في العديد من المهرجانات الدولية والعالمية في و الخارج منها ” مهرجان دبي للموسيقي ، مهرجان بعلبك ، جرش ، قدمت العديد من الحفلات الناجحة علي مسارح الاوبرا ومختلف المراكز الثقافية واشاد بها الجمهور والنقاد ، تعمل حاليا مدرس لاله الكلارينيت بمركز تنمية المواهب باوبرا الاسكندرية .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
لمرافعة الدفاع.. تأجيل محاكمة 19 متهمًا بقضية "تنظيم أجناد مصر" لـ 3 مايو

لمرافعة الدفاع.. تأجيل محاكمة 19 متهمًا بقضية "تنظيم أجناد مصر" لـ 3 مايو

بروتوكول تعاون بين معهد جنوب مصر للأورام بجامعة أسيوط والنقابة العامة للمحامين

بروتوكول تعاون بين معهد جنوب مصر للأورام بجامعة أسيوط والنقابة العامة للمحامين

الأخبار - ندوة بمجلس الأعمال المصري الكندي بعنوان "إفريقيا فى قلب مصر"

الأخبار - ندوة بمجلس الأعمال المصري الكندي بعنوان "إفريقيا فى قلب مصر"

الأخبار - مصر ... تحقيق المصالح المتبادلة والندية مبادئ أساسية للعلاقات الخارجية

الأخبار - مصر ... تحقيق المصالح المتبادلة والندية مبادئ أساسية للعلاقات الخارجية