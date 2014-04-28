غازفة الكلارنيت هدى حسنى تحيى حفلا بأوبرا الأسكندرية الخميس المقبل

تقدم عازفة الكلارنيت هدي حسني وفرقتها حفلاً في الثامنة مساء الخميس الاول من مايو علي مسرح سيد درويش ” اوبرا الاسكندرية ” .

> و تعزف هدى فى الحفل نخبة مختارة من اشهر الحان الاغانى الشرقية والغربية منها قديش كان في ناس ، ليه خلتني احبك ، علي بالي ، كلمة حلوة ، حلفني ، يابنات اسكندرية وسواى .. تضم الفرقة مجموعة من امهر العازفين منهم محمد كمال – كرولس حنا ( كمان ) ، احمد حســن ( تشيللو ) ، هاني البدري ( ناي ) ، محمود عامر ( قانون ) ، روبرت رشاد ( كيبورد ) ، كريم حسام ( بيز جيتار ) ، احمد علي ( بركشن ) وشـــريف نبيل ( درامز ) .

> يذكر ان عازفة الكلارينيت هدي حسني تخرجت في المعهد العالي للكونسرفتوار عام 1998 ثم حصلت علي الماجستير في فنون اله الكلارينيت عام 2008 ، شاركت مع العديد من الاوركسترات والفرق منها اوركسترا الات النفخ والايقاع بالكونسرفتوار وفرقة خالد فواد الموسيقية ، شاركت في العديد من المهرجانات الدولية والعالمية في مصر و الخارج منها ” مهرجان دبي للموسيقي ، مهرجان بعلبك ، جرش ، قدمت العديد من الحفلات الناجحة علي مسارح الاوبرا ومختلف المراكز الثقافية واشاد بها الجمهور والنقاد ، تعمل حاليا مدرس لاله الكلارينيت بمركز تنمية المواهب باوبرا الاسكندرية .